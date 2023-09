Mara Venier, la foto di quando era bambina: "Riuscite a riconoscermi?"

Mara Venier ha pubblicato una foto del suo primo giorno di scuole elementari e ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

Mara Venier: la foto del passato

Mara Venier ha voluto condividere con i fan una foto inedita del suo passato e ha scritto un messaggio nostalgico e commovente sui social. “Ho trovato questa foto… Prima elementare… Scuola Maddalena di Canossa. Ero la più fragile, più insicura, avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro. Dove sono???? Riuscite a riconoscermi??? La vita è imprevedibile sempre #ricordi #malinconia”, ha scritto la conduttrice che, con il messaggio in questione, ha fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi.

La conduttrice è da poco tornata al timone di Domenica In, ma lei stessa ha confessato che quella attualmente in corso potrebbe essere l’ultima stagione dello show da lei condotta. Mara Venier ha infatti ammesso di voler trascorrere più tempo possibile in compagnia dei suoi affetti: il marito Nicola Carraro e i suoi nipoti. I fan dei social hanno accolto con tristezza il suo annuncio e si chiedono chi prenderà il suo posto al programma tv in futuro. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.