Mara Venier ha annunciato l’addio a Domenica In, il programma Rai che ormai la vede protagonista e conduttrice da ben 15 anni, seppur con una pausa nel mentre. La “zia Mara”, come è ormai conosciuta affettuosamente dal pubblico per la sua ironia ed empatia, è pronta a passare il testimone a nuovi talenti, come ha raccontato lei stessa.

Mara Venier, l’addio a Domenica In

Durante la conferenza stampa del programma, Mara Venier ha annunciato al pubblico che molto probabilmente questo sarà l’ultimo anno in cui sarà alla conduzione di Domenica In, il format Rai che è rappresentato dalla “zia Mara”.

Mara Venier ha infatti condotto Domenica In per ben 13 edizioni del programma, seppur non consecutivamente. Non c’è però nessun problema particolare che spinge la conduttrice a farsi da parte, bensì il desiderio di dedicare più tempo agli affetti e nel contempo lasciare spazio a nuovi conduttori.

Mara Venier, Domenica In “è molto impegnativa”

Come raccontato dalla conduttrice, il lavoro per Domenica In occupa gran parte del suo tempo, con un impegno di ben 10 mesi l’anno. Un impegno che ad oggi la “zia Mara” preferirebbe dedicare alla vita privata, in particolare al marito, ai figli e ai nipoti “perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente”. Non è certo un mistero l’amore della zia Mara per la famiglia, con cui condivide teneramente i suoi momenti liberi.

Nessuna polemica, dunque, nonostante i trascorsi con la Rai che per un periodo le tolse la conduzione. Nessuna malinconia o rancore nel racconto di Mara Venier, che ha anzi spiegato con soddisfazione:

Cinque anni fa mi richiamarono, se mi dicono “devi tornare” io torno perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ci riesco. Così è stato.

La “zia Mara” ha comunque raccontato che dopo l’addio a Domenica In potrebbe dedicarsi ad altro. Nel frattempo, si lanciano già diverse ipotesi su chi potrebbe prendere il suo posto e in molti fanno il nome di Barbara D’Urso, che ha da poco terminato la conduzione di Pomeriggio 5.

La nuova edizione di Domenica In

In ogni caso, la “zia Mara” farà ancora compagnia ai telespettatori per l’edizione di Domenica In di quest’anno, che apre il sipario domenica 17 settembre alle 14 su Rai 1. Come di consueto, si susseguiranno tanti personaggi nel salotto televisivo, dando spazio alle questioni di attualità e cronaca, ma anche agli artisti più amati del momento.

Nella prima puntata, infatti, lo studio ospiterà Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso a Napoli nel mese di agosto. Quanto agli artisti, calcheranno le scene i Pooh, i The Kolors, Matteo Bocelli e Carlo Verdone. Per il momento nessun esponente politico, anche se la Venier avrebbe piacere a intervistare la premier Giorgia Meloni.

“Non so sarà possibile” ha spiegato la conduttrice, poiché l’Usigrai le aveva vietato negli anni ‘90 di intervistare gli esponenti politici, in quanto non giornalista.