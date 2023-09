Mara Venier lascia Domenica In a Barbara D'Urso? "Non avrò problemi"

Mara Venier si sta preparando per lasciare la conduzione di Domenica In a Barbara D’Urso? Nulla è escluso. La Zia nazionale ha ammesso che lei non avrebbe alcun problema a lasciare il timone del programma Rai alla collega.

Mara Venier lascia Domenica In a Barbara D’Urso?

Tra qualche giorno, Mara Venier tornerà al timone di Domenica In per il sesto anno consecutivo. La conduttrice ha ammesso ancora una volta che questo sarà il suo ultimo anno in tv, dopo di che andrà in pensione. Possibile, quindi, che si stia preparando a lasciare le redini a Barbara D’Urso?

Le parole di Mara Venier

La Zia nazionale ha candidamente ammesso:

“Io e Barbara D’Urso ci siamo scritte. Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi. La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque, lei è una brava”.

Mara non esclude nulla, nemmeno il passaggio del testimone a Carmelita.

Mara Venier vicina a Barbara D’Urso per il trattamento Mediaset

In merito al trattamento che Barbara ha ricevuto da Mediaset, Mara ha sottolineato che, in passato, anche lei è stata vittima di una cacciata simile. E’ per questo che le è stata vicino. Ha raccontato: