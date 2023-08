Durante la vacanza in Repubblica Domenicana, Mara Venier e il marito Nicola hanno portato il nipotino Claudio a incontrare i delfini.

Mara Venier, il marito e il nipotino incontrano i delfini

Mara Venier ha condiviso una serie di scatti sui suoi profili social che la ritraggono insieme al marito Nicola Carraro e al nipotino Claudio, figlio di Paolo Capponi, secondogenito della conduttrice.

Nonni e nipotino si trovano in Repubblica Domenicana, luogo in cui marito e moglie tornano ogni anno per trascorrere alcune settimane circondati dalla natura. L’ultimo viaggio, poi, è stato reso molto più speciale dalla presenza del bambino.

Le foto sui social

Come si vede dalle foto condivise online, i tre si divertono giocandosi e scambiandosi coccole. Nei giorni scorsi, durante le vacanze, la conduttrice e il marito hanno portato il nipotino a incontrare i delfini. Dopo aver raggiunto Punta Cana, nella parte più orientale della Repubblica Domenicana, si sono recati al Dolphin Discovery Punta Cana e, muniti di giubbotti salvagente, hanno accarezzato i dolci mammiferi.