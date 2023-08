La controversa rapper e star del web Lil Tay è morta a 14 anni in circostanze misteriose: insieme all’influencer, sarebbe deceduto anche il fratello.

Influencer morta a 14 anni, chi era la controversa rapper e star dei social Lil Tay

“È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire. Non abbiamo parole per esprimere la perdita insopportabile e il dolore indescrivibile”. Con queste parole è stata resa nota non solo la notizia del decesso della 14enne Lil Tay, all’anagrafe Claire Hope, ma anche la dipartita del fratello della vittima, Jason Tian, 21 anni.

“Durante questo periodo di immenso dolore, chiediamo gentilmente privacy, poiché le circostanze che circondano Claire e la morte di suo fratello sono ancora oggetto di indagine”, si legge ancora nell’annuncio pubblicato in modo anonimo da uno dei membri della famiglia dell’influencer sui suoi profili social. Nel comunicato, non vengono svelate le cause della morte dei due ragazzi.

Lil Tay era diventata famosa su YouTube all’età di 9 anni con dei video in cui assumeva atteggiamenti scurrili. La ragazzina si filmava mentre litigava con le persone o insultava i passanti. Nel 2017, dopo essersi trasferita a Los Angeles dal Canada per via degli abusi subiti dal padre e del licenziamento della madre, ha conquistato la fama, diventando presto una delle maggiori stelle di Internet.

Giallo sulle cause della morte e sulle indagini

Stando a quanto riferito sulla vicenda dal DailyMail, qualche indizio in più sulla misteriosa tragedia è stato fornito dall’utente Jesse Ryan. “Posso confermare che entrambi erano insieme quando sono passati ed è avvenuto l’incidente d’auto. Il fratello stava guidando. I funzionari locali stanno ipotizzando che ‘sms e guida’ siano la causa. Gli altri occupanti del veicolo stanno bene con ferite lievi”, ha scritto Ryan. Molti utenti, tuttavia, considerano questa ricostruzione come una fake news.

A confermare la teoria della bufala, ci sarebbe anche quanto dichiarato dall’ex manager dell’influencer. “Data la complessità delle circostanze attuali, sono a un punto in cui non posso confermare o respingere definitivamente la legittimità della dichiarazione rilasciata dalla famiglia. Questa situazione richiede una considerazione prudente e il rispetto per le sensibilità coinvolte”, ha detto.

Il tabloid britannico, poi, ha rivelato che né la polizia di Vancouver, città in cui risiede il padre di Lil Tay, né quella di Los Angeles, dove la 14enne viveva con la madre, hanno notizie sulle indagini legate alla morte della giovane rapper e del fratello Jason.