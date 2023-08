Wanda Nara ha condiviso sui suoi canali social un tenero video in cui si mostra insieme al marito Mauro Icardi: la coppia è determinata ad affrontare insieme e più unita che mai la malattia diagnosticata alla donna.

Wanda Nara affronta la malattia insieme al marito Mauro Icardi

Sono stati difficili gli ultimi due anni del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia sembrava essere destinata a lasciarsi. La crisi è cominciata con il tradimento mai consumato di lui e con i ripetuti allontanamenti di lei che aveva chiesto la separazione dal marito con l’intenzione di mettere un punto a un amore durato un decennio.

Eppure, nonostante le intenzioni della donna, Icardi ha fatto di tutto per tentare di riconquistare la moglie. Quando il peggio sembrava passato e il ritorno del giocatore a Istanbul dopo essere stato riscattato dal Galatasaray pareva dover riunire la famiglia sul Bosforo, è arrivata la notizia più nefasta. Durante dei controlli di routine, Wanda Nara ha scoperto di avere la leucemia.

Il video

Dopo aver ricevuto la terribile diagnosi, Icardi è stato accanto alla moglie, promettendole che avrebbero affrontato tutto insieme. Tra i due, ormai, sembra essere tornato il sereno come dimostrano gli scatti postati da Wanda che li ritraggono insieme, pronti ad affrontare la battaglia più dura.

Al momento, marito e moglie si trovano a Istanbul con le due figlie Francesca e Isabella e i figli avuti dalla donna da Maxi, Benedicto e Costantino. Il figlio maggiore, Valentino, invece, è rimasto in Argentina per continuare a militare nelle giovanili del River Plate.

In Argentina, dovrà presto tornare anche Nara per sottoporsi ai cicli di cure per la sua malattia. In attesa del rientro in Patria, per il momento la donna si sta godendo la sua famiglia e il marito. Proprio nelle ultime ore, la donna ha postato un tenero video in cui si mostra insieme a Icardi. La coppia si scambia un bacio mentre in sottofondo si sente il verso di una canzone che recita “se le escapó un te quiero a la que no quería nada” ovvero “un ‘ti amo’ sfuggì a lei che non voleva niente”.