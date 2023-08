Wanda Nara e la malattia: "Mauro voleva lasciare il calcio, i miei figli non smettevano di piangere"

Wanda Nara ha rotto il silenzio dopo il suo ricovero e dopo che i media internazionali hanno riportato la notizia della sua leucemia.

Wanda Nara: la malattia

Wanda Nara ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute e sulla malattia dopo che, alcuni giorni fa, i media internazionali hanno riportato la notizia di una sua probabile leucemia. A causa dei risultati delle sue analisi, Wanda Nara avrebbe intrapreso un percorso di cure in Argentina e a seguire ha confessato in merito alla sua famiglia che sia suo marito che i suoi figli avrebbero vissuto attimi di paura e di sgomento.

“In quel momento sono andata nel panico perché non sapevo cosa mi stesse succedendo. Mi è passato di tutto per la mente. I bambini hanno pianto mentre tutti parlavano nei media. La mia famiglia distrutta. Mauro voleva lasciare il calcio. Zaira è tornata dalle vacanze. Mia madre sdraiata sul pavimento. Mi sentivo come se tutto stesse cadendo a pezzi. E sono diventata forte in modo che tutti sentissero che stavo bene, ma tutto è andato in pezzi”, avrebbe detto Wanda Nara. In tanti sui social si chiedono quale sarà l’epilogo della vicenda e se la showgirl e manager di Icardi tornerà a parlare della questione.