Lo sport italiano è scosso da uno scandalo senza precedenti: Giacomo Tortu, fratello dell’oro olimpico Filippo, è stato sanzionato con una dura squalifica e inibizione per aver orchestrato uno spionaggio ai danni di Marcell Jacobs.

Nessun coinvolgimento per Filippo Tortu

Nel dispositivo del Tribunale federale è stato chiarito che Filippo Tortu non ha avuto alcun coinvolgimento nell’iniziativa e che la società Raptors Milano, di cui Giacomo è presidente, non risulta responsabile.

Marcell Jacobs vittima di spionaggio: dura squalifica per Giacomo Tortu

Il Tribunale Federale della Fidal ha inflitto a Giacomo Tortu, ex velocista e fratello dell’oro olimpico Filippo, una sanzione complessiva di tre anni, comprendente sia la squalifica che l’inibizione. La misura è conseguenza di un’indagine sullo spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs, realizzato con l’obiettivo di raccogliere prove su un presunto uso di sostanze dopanti.

L’azione, commissionata all’agenzia privata Equalize, ha violato le norme statutarie e regolamentari federali e i principi fondamentali di lealtà, correttezza e disciplina sportiva. Durante il periodo di sanzione, Tortu non potrà svolgere alcuna attività nell’ambito della Fidal né accedere a impianti di allenamento o gare.

La Procura federale aveva inizialmente richiesto la radiazione, ma il Tribunale ha ritenuto proporzionata la sanzione della squalifica e dell’inibizione temporanea nella misura massima di tre anni, applicando anche sei mesi aggiuntivi per aver commesso l’illecito al fine di ottenere o occultare un vantaggio. Parallelamente, rimane aperta l’indagine penale della Procura di Milano.