Concerto annullato per Marco Carta: l’artista finisce in ospedale. Come sta?

Attimi di preoccupazione per i fan di Marco Carta, dopo la notizia dell’annullamento improvviso del concerto previsto per ieri sera. L’artista è stato infatti ricoverato in ospedale in seguito a un malore, costringendo lo staff a sospendere l’evento all’ultimo momento. Sui social è subito montata l’apprensione, mentre in queste ore arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Marco Carta annulla il concerto: ricoverato in ospedale dopo un malore

Il cantante cagliaritano avrebbe dovuto esibirsi ieri sera a Porto Torres, in occasione della Festa della Madonna degli Angeli, ma l’esibizione è stata rinviata a causa di problemi di salute, i cui dettagli non sono stati resi noti. Lo staff di Marco Carta ha comunicato tramite le storie Instagram che l’annullamento è stato necessario in seguito a un malore che ha richiesto il ricovero presso l’Ospedale San Donato di Milano, accompagnando l’annuncio con una foto che mostra il bracciale ospedaliero dell’artista.

“Con estremo rammarico, Marco e tutto il suo staff sono costretti a comunicare l’annullamento del concerto a Porto Torres è stato annullato per ragioni e cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage. Seguiranno, nelle prossime ore, aggiornamenti in merito. Nel mentre, porgendo le scuse a tutta l’organizzazione e al nostro amato pubblico, patrimonio più grande, vi ringraziamo per la comprensione”.

Secondo le prime indiscrezioni, l’artista avrebbe accusato un malore già la mattina stessa del concerto. Le condizioni non sarebbero migliorate nel corso della giornata, costringendolo a recarsi al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Concerto annullato per Marco Carta: come sta?

Le condizioni di Marco sono attualmente stabili, ma il personale medico ha deciso di trattenerlo in degenza fino alla giornata di oggi, lunedì 4 agosto. Nonostante l’artista abbia cercato fino all’ultimo di assicurare la sua partecipazione, è stato necessario sospendere la sua presenza. Lo staff ha inoltre espresso ringraziamenti sia verso il team medico che verso il Comune di Porto Torres per il supporto ricevuto, sottolineando che si stanno impegnando per trovare le migliori condizioni possibili per riprogrammare la data, che l’artista desidera recuperare quanto prima.

Marco Carta è comunque atteso nelle prossime settimane a Oliveto Lucano (Matera) il 12 agosto, a San Martino D’Agri (Potenza) il 17, a Chiaravalle (Catanzaro) il 23, per poi tornare in Sardegna a Selargius il 24 agosto, e infine a Ragusa il 28 agosto.