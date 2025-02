C’era attesa. Tanta. Sabato 8 marzo il verdetto: i venti finalisti del San Marino Song Contest sono stati annunciati. E adesso? Adesso è caccia al vincitore. Uno solo avrà l’onore di rappresentare la piccola Repubblica all’Eurovision Song Contest di Basilea, in programma dal 13 al 17 maggio.

San Marino Song Contest 2025 partecipanti: Gabry Ponte e Luisa Corna tra le sorprese

Si sperava in qualche nome grosso. Un big. Magari qualcuno che aveva già calcato il palco di Sanremo. Ma niente. O meglio, non proprio. Perché una sorpresa c’è. E si chiama Gabry Ponte.

Sì, proprio lui. Con Tutta l’Italia, il jingle diventato tormentone grazie a Carlo Conti durante l’ultima edizione del Festival. La canzone è ovunque. In radio, sui social, nei bar. Un successo clamoroso. Ma attenzione: al San Marino Song Contest il gioco si fa duro. E Gabry Ponte dovrà vedersela con altri 19 artisti, tra cui nomi che – in un modo o nell’altro – hanno segnato la scena musicale italiana.

Uno su tutti? Luisa Corna. Un ritorno che sa di déjà-vu. Il suo nuovo singolo, Il giorno giusto, è pronto a giocarsi un posto nella storia.

Ma la lista non finisce qui. Anzi, il cast è un mix di volti noti e artisti in cerca di riscatto. Pierdavide Carone torna alla ribalta dopo l’esperienza a Ora o mai più. Un passato ad Amici, un presente ancora tutto da scrivere. Come lui, anche Marco Carta, che nel 2009 Sanremo l’ha vinto davvero.

San Marino Song Sontest 2025 partecipanti: da Bianca Atzei a Boosta, un cast tra novità e ritorni

E poi ci sono Bianca Atzei e Silvia Salemi, due voci che il pubblico italiano conosce bene. E infine, una presenza che spicca per originalità: Boosta, il tastierista dei Subsonica, pronto a mettersi in gioco in una veste completamente nuova.

Il festival sammarinese, spesso sottovalutato, quest’anno sembra voler cambiare marcia. Non più solo una vetrina per outsider, ma un palco che può davvero lanciare o rilanciare carriere. E con nomi del genere in gara, l’attenzione mediatica è assicurata.

Chi vincerà? Chi avrà la meglio tra tormentoni e ballad d’autore? Domande senza risposta. Almeno per ora. Una cosa è certa: la sfida è ufficialmente iniziata.