Il Festival di Sanremo 2025 è ormai alle spalle da quasi una settimana, ma sui social continua a tenere banco il cosiddetto Camerini Gate, il gossip che vuole due cantanti in gara protagonisti di momenti piccanti dietro le quinte del Teatro Ariston.

Sanremo 2025, il mistero dei camerini: chi è la coppia protagonista del gossip?

Il pettegolezzo sul Festival di Sanremo è rimbalzato su numerosi media, che hanno fornito versioni contrastanti: c’è chi sostiene che i due siano single e chi invece parla di una possibile infedeltà. Nel frattempo, MowMag non ha resistito e ha lanciato il suo toto nomi con un articolo ironico: “A noi lo spiffero su chi sia stata la coppia urlante a Sanremo (in maniera soffocata) di godimento è arrivato”.

Nonostante i rumors, tutti gli altri artisti in gara si sono dichiarati concentrati solo sulla musica, tranne uno che ha deciso di abbracciare la “lingua della verità”. MowMag, sempre con un tocco di ironia, ha anche menzionato Serena Brancale, ma la cantante ha prontamente smentito ogni voce durante un podcast, dichiarando di non sapere nulla sui presunti rumori provenienti dai camerini: “Io non ne so proprio nulla. Se ho sentito dei rumori? Ma no, zero. Ok, lo ammetto, mi avete scoperta, eravamo io e Topo Gigio”.

Sanremo 2025, chi ha fatto l’amore? La celebre cantante dice la sua

E sempre su MowMag, la Brancale ha fatto una confessione particolare: “Se ho esperienze da raccontare di questa settimana? Non cose che avete visto sul palco… Ho fatto l’amore, sicuramente. Voi l’avete fatto? Si può dire, ragazzi. Poi mi sono rilassata, sono anche riuscita a dormire”. Forse Clara, un’altra partecipante, si riferiva proprio a Serena quando ha detto: “Se i cantanti in gara al Festival lo fanno in questi giorni? Io no, ma posso dirvi che c’è chi lo fa eccome, a vedere alcuni big direi che lo fanno sicuramente”.

In ogni caso, Serena non è la protagonista del Camerini Gate, visto che è felicemente fidanzata con il pugile Dario Morello, che era al suo fianco a Sanremo 2025. Per ora, il mistero resta ancora irrisolto.