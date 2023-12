Dramma a Livorno: a causa di una mareggiata il Gabbione dei Pancaldi è stato danneggiato dopo 70 anni di storia. Il vento impetuoso del libeccio, con raffiche che hanno raggiunto quasi 60 nodi, non ha risparmiato nulla nella città. Il viale Italia, chiuso dalla Baracchina fino a via Forte dei Cavalleggeri, è al centro delle attenzioni mentre le forze del maltempo colpiscono senza pietà. Nel cuore dei Pancaldi-Acquaviva, il “gabbione” storico, teatro di innumerevoli partite di calcio nel corso degli anni, è ormai scomparso, vittima dell’incontenibile forza della natura.

Mareggiata a Livorno: vento con raffiche vicine ai 100 km/h

Nella mattinata di sabato 2 dicembre, Livorno è stata brutalmente flagellata da venti con raffiche che hanno sfiorato i 100 km/h e onde imponenti, alte fino a 3/4 metri, che hanno colpito con violenza il lungomare. Il Viale Italia è stato sommerso dalle acque tra La Baracchina Bianca e la Terrazza Mascagni, costringendo alla chiusura totale al transito di qualsiasi mezzo.

Mareggiata a Livorno: gabbione spazzato senza pietà

La furia del mare ha spazzato via senza pietà il gabbione degli stabilimenti balneari Pancaldi. La devastazione si estende ulteriormente in città, con semafori abbattuti e numerosi interventi dei vigili del fuoco per risolvere emergenze come rami spezzati e tegole volate via.

Mareggiata a Livorno: il dramma del 2 novembre

La situazione, inquietantemente, rievoca il dramma del 2 novembre, quando Livorno fu colpita dalla prima ondata di maltempo con venti impetuosi e una mareggiata senza precedenti.