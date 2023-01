Marghera, operai trovano dei resti umani in un terreno

Un gruppo di operai e giardinieri di una cooperativa in appalto da Veritas che stava lavorando nella zona industriale di Marghera (Venezia) ha effettuato una macabra scoperta in un terreno in via della Chimica, dove ha ritrovato dei resti umani.

Secondo una prima ispezione, si tratterebbe dello scheletro di una donna, ma si attende una conferma. Difficile fare qualsiasi altra ipotesi date le condizioni dei resti.

Un teschio e alcune ossa sono spuntate da un terreno di Marghera

I primi testimoni hanno raccontato di aver visto spuntare un teschio dal terreno, seguito da altre ossa umane. Insieme a esse anche dei pezzi di stoffa, probabilmente ciò che rimane dei vestiti indossati dalla vittima al momento della morte.

Il gruppo ha lanciato immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine, intervenute insieme ai Vigili del fuoco. La procura di Venezia nel frattempo ha aperto un fascicolo. In attesa dei primi riscontri medico-legali, gli inquirenti stanno controllando l’elenco delle persone scomparse per provare a capire di chi siano i resti ritrovati.

Non sono stati trovati i documenti della vittima

Il corpo potrebbe essere rimasto nel terreno per diversi mesi.

Sembra che sul luogo del ritrovamento non siano stati rinvenuti documenti o altri oggetti personali utili per l’identificazione, a parte i brandelli di stoffa e un paio di scarpe sportive che potrebbero essere appartenute alla vittima.

