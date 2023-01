Biella, studentessa morta a 18 anni: stroncata da un malore poco dopo l’arrivo in ospedale

La drammatica vicenda si è consumata a Biella dove una studentessa di 18 anni è morta poco dopo essere stata portata d’urgenza in ospedale, stroncata da un malore improvviso.

Biella, studentessa morta a 18 anni

Una ragazza di 18 anni è morta dopo aver avvertito un malore improvviso. L’adolescente, stando alle prime informazioni diffuse, si è sentita male nella tarda mattinata di martedì 31 gennaio mentre si trovava a scuola. Frequentava, infatti, l’istituto tecnico commerciale Eugenio Bona di Biella, situato proprio nel centro cittadino. Subito, i compagni di classe e i professori della studentessa hanno contattato i sanitari.

Sotto gli sguardi attoniti dei presenti, la ragazza è stata soccorsa dai paramedici del 118 che l’hanno portata via in ambulanza e l’hanno trasportata in ospedale in codice rosso.

Poco dopo il suo arrivo presso la struttura ospedaliera, la 18enne è deceduta a causa della gravità del suo quadro clinico.

Stroncata da un malore poco dopo l’arrivo in ospedale

La notizia del malore che ha poi stroncato la studentessa che frequentava l’istituto di Biella è stata diffusa nel primo pomeriggio di martedì 31 gennaio. Poco prima di sera, poi, è stata annunciata la prematura e per ora inspiegabile morte dell’adolescente.

Al momento, non sono ancora note le cause del decesso della giovane. Sono state avanzate diverse ipotesi come il presentarsi di un aneurisma o di un’atra patologia capace di provocare una morte così fulminea.