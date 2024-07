Maria Braccini, l’ex fidanzata di Jannik Sinner, è tornata sui social dopo diversi mesi di silenzio. Attraverso un post, in cui ha raccolto alcuni momenti felici dell’ultimo periodo, ha ringraziato i fan che in questi mesi l’hanno sostenuta.

Leggi anche: Simona Ventura e Giovanni Terzi oggi sposi: le ultime indiscrezioni sul matrimonio

Il post sui social di Maria Braccini, l’ex fidanzata di Sinner

Nel post condiviso, la modella racconta il suo ultimo mese lontano dai riflettori, nel quale è rimasta in silenzio senza commentare pubblicamente la fine della relazione con Jannik Sinner: “Sui social non ho mai parlato di me, non ho mai condiviso niente della vita privata o di cosa facessi. Negli ultimi anni ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei sogni più grandi. Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate“.

“L’inizio di un nuovo e lungo cammino”

La modella racconta di aver “fatto un viaggio per mettere la firma su un foglio davvero importante” e ha aggiunto che questo traguardo segna “l’inizio di un nuovo e lungo cammino“. La 23enne ha continuato questo lungo post che dei ringraziamenti: “Grazie a ognuno di voi per tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto in quest’ultimo periodo, ve ne sono immensamente grata. Spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi, consapevole dell’affetto e del supporto che mi avete dato. Grazie, grazie, grazie con tutto il cuore“. Il post conclude con una frase in cui qualcuno, sui social, ha visto un vago riferimento alla storia ormai finita con il tennista azzurro: “E poi… Come si dice? Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre. A presto!“.

Leggi anche: Le critiche di Fedez a Pomeriggio 5 durante una diretta sui social