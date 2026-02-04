Maria Rita Parsi, rivelazione: “Non era malata”. La conferma di amici e c...

La notizia della morte di Maria Rita Parsi, avvenuta lunedì 2 febbraio 2026 a Roma all’età di 78 anni, ha suscitato forte emozione in televisione, nel mondo della psicologia e tra chi la conosceva da anni.

Secondo diverse testimonianze raccolte nelle ore successive alla sua scomparsa, l’illustre psicoterapeuta non soffriva di alcuna malattia nota, rendendo il suo decesso improvviso e inatteso per molti.

“Non era malata”: le parole di Eleonora Daniele in tv

Durante la trasmissione Storie italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha ricordato con commozione la figura di Maria Rita Parsi, sottolineando proprio questo elemento: “Non aveva nulla, non era malata”, ha detto visibilmente scossa.

Daniele ha raccontato di averla incontrata tante volte, descrivendola come un’amica e una presenza quotidiana, sempre pronta con un sorriso e una domanda sul benessere altrui.

Questa conferma di una assenza di patologie diagnosticate ha colto molti di sorpresa, perché la psicoterapeuta, pur lamentando occasionalmente un lieve dolore alla gamba nei giorni precedenti, non aveva mai mostrato segnali di condizioni critiche.

Il dolore di colleghi e amici

Anche altre voci del mondo televisivo e culturale si sono espresse sulla morte di Parsi, ribadendo lo stesso concetto: la sua scomparsa è stata percepita come del tutto imprevedibile proprio perché non era nota alcuna malattia seria nelle ultime settimane della sua vita.

Una figura amata e rispettata

Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e docente universitaria, era nota al grande pubblico per il suo impegno nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, oltre che per le numerose apparizioni televisive in cui affrontava temi sociali con rigore e umanità. La conferma che non fosse malata al momento della morte aggiunge un ulteriore elemento di sorpresa alla notizia, accentuando il senso di vuoto tra chi l’ha conosciuta e stimata.