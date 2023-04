Marianna Acierno è diventata mamma bis: un anno fa è nata la prima figlia

Marianna Acierno, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma bis. La prima figlia, la piccola Ginevra, è nata un anno fa.

Marianna Acierno è mamma bis

Fiocco celeste in casa di Marianna Acierno e Andrea D’Angelo: è nato il piccolo Gianmaria. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a distanza di un anno dall’arrivo della primogenita Ginevra, è diventata mamma di un bel maschietto.

L’annuncio di Marianna Acierno

A didascalia di uno scatto che ritrae il piccolo Gianmaria appoggiato al suo petto, Marianna ha scritto:

“Benvenuto Gianmaria. Io, papà e Ginevra ti aspettavamo con ansia e non possiamo essere più felici di così. L’inizio di una nuova Avventura, Insieme”.

La Acierno ha conosciuto il compagno Andrea, di professione ristoratore, dopo la fine del percorso a Uomini e Donne.

Marianna Acierno a Uomini e Donne

Ai tempi di Uomini e Donne, Marianna Acierno non pensava che presto avrebbe incontrato l’amore della sua vita e sarebbe diventata mamma per ben due volte. La ragazza ha partecipato al programma di Maria De Filippi nella stagione 2017, come corteggiatrice di Paolo Crivellin. Il tronista scelse Angela Caloisi e lei tornò alla sua vita di sempre. Poco dopo la fine del programma ha avuto una relazione con Fabio Ferrara, poi ha incontrato Andrea e ha dato inizio ad un nuovo capitolo della sua vita.