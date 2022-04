Marianna Acierno è diventata mamma: fiocco rosa per l'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne.

Marianna Acierno, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, è diventata mamma. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, dove ha condiviso con i fan la prima immagine della bimba, che ha scelto di chiamare Ginevra.

Fiocco rosa in casa di Marianna Acierno e del compagno Andrea: è nata la piccola Ginevra. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’imprenditore si tratta della prima figlia, nata dopo tre anni dal loro primo incontro. I due, che fin dall’inizio della relazione hanno preferito mantenersi lontani dai riflettori, non hanno convidiso dettagli in merito al parto. Considerando che la lieta novella è stata resa pubblica dalla neo mamma, immaginiamo che tutto sia andato per il meglio.

Benvenuta Ginevra

Marianna e Andrea hanno scelto di chiamare la piccola Ginevra. La gravidanza era stata annunciata dalla Acierno con una bellissima dedica d’amore:

“A Te che mi hai cambiato la Vita. A Te che mi hai insegnato cosa vuol dire Amare per Davvero. A Te che hai dato un Senso a Tutto. A Te che ogni giorno mi fai innamorare un po’ di più di te e del nostro futuro. A Te che dal primo giorno sei stato Casa e Famiglia. A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. Ti Amo Papy. E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore. Ti Aspettiamo”.

L’ex corteggiatrice ha incontrato Andrea poco dopo la non scelta di Paolo Crivellin a Uomini e Donne.

Marianna Acierno a Uomini e Donne

Marianna ha preso parte a Uomini e Donne nel 2018, quando sul trono era seduto Paolo Crivellin. Si è battuta fino all’ultimo con Angela Caloisi, ma non ha avuto la meglio. Poco dopo questa esperienza in tv, la Acierno ha incontrato Andrea e ha iniziato con lui una bellissima storia d’amore. Dopo un solo anno di conoscenza, hanno comprato casa insieme e hanno dato il via alla costruzione della loro famiglia, coronata oggi dalla nascita della piccola Ginevra.