Mariano Catanzaro si confessa su Tommaso Zorzi: “Sono attratto da lui, siamo amici speciali”

Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto una confessione del tutto inaspettata su Tommaso Zorzi: ecco di cosa si tratta

L’ex tronista Mariano Catanzaro è tornato alla ribalta del gossip non per via di una nuova fidanzata, bensì di una bollente dichiarazione su Tommaso Zorzi. Durante la sua ospitata a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, il modello ha difatti dichiarato di aver iniziato a sentirsi regolarmente con l’influencer milanese dopo il Grande Fratello Vip.

Da allora i due avrebbero dato vita a un bel rapporto d’amicizia, tuttavia Mariano non ha esitato a parlare di “attrazione” e di “amore”, pur in senso lato.

Mariano e Tommaso: amicizia speciale

A Uomini e Donne Mariano aveva partecipato dapprima come corteggiatore di Valentina Dallari e poi come tronista lui stesso. La storia con Valentina Pivati, sua scelta finale del dating show mariano, è già finita da tempo, pertanto oggi il giovane napoletano parrebbe essere single.

E comunque bravo a Tommy: corteggiato sia da Tommaso sia da Mariano Catanzaro che chi ha Only fans può ammirare tutti i giorni. Nella prossima vita voglio rinascere come Tommaso Zorzi, grazie.#tzvip — Mario 🎬📺 (@Mariolino_22) May 19, 2021

Io crepo per la notizia di Mariano Catanzaro che ha una cotta per Tommaso Zorzi. “Io sto qua pe’ te Tomma’” #tzvip pic.twitter.com/Zpvo5vqGWh — Nipote di Orietta Berti 🐚 (@repelloidiotas) May 19, 2021

Definendo dunque Tommy una persona meravigliosa, l’ex tronista ha dichiarato: “Sono attratto dalla sua testa e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti. Ci stiamo organizzando per vederci e ritagliarci un po’ di tempo per noi. Credo che la nostra sia un’amicizia speciale”.