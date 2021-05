Uomini e Donne anticipazioni della puntata del 19 maggio 2021: Gemma Galgani, Nicola e Armando

Nuova puntata di Uomini e Donne. Protagonisti assoluti saranno Armando Incarnato e Nicola Vivarelli.

Mancano poche settimane e diversi programmi televisivi si fermeranno per la consueta pausa estiva. Tra questi anche Uomini e Donne. Dopo un anno, ovviamente abbastanza particolare per la pandemia di coronavirus, in questa stagione il programma di Maria De Filippi ha battuto ogni record d’ascolto.

Insomma, una stagione davvero d’oro per una delle conduttrici più amate dagli Italiani. Non solo il dating show sull’amore, ma anche C’è posta per te e Amici hanno battuto ogni possibile record in termini di pubblico e di spettatori. Insomma, mancano davvero poche settimane, e il pubblico di Canale 5 dovrà dire arrivederci, almeno fino a settembre, alle avventure dei cavalieri e delle dame del trono over, e ai vari tronisti e correggiatori.

Oggi, 19 maggio 2021, andrà in onda, come di consueto una nuova puntata di Uomini e Donne. Tante le novità e tanti i colpi di scena che caratterizzeranno l’appuntamento su Canale 5. Molti sono i telespettatori che vogliono sapere cosa accadrà in trasmissione.

Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi

Diverse sono le news che si hanno sulla puntata che andrà in onda il 19 maggio 2021. Stando ad alcune anticipazioni girate sui social e sul web, protagonisti assoluti della puntata dovrebbero essere Nicola Vivarelli e Armando Incarnato.

Come tutti sanno, Nicola, lo scorso anno era sceso per corteggiare la famosa Gemma Galgani. Dopo un anno, le cose sono cambiate, e il giovane marinaio, adesso, ha assunto le vesti di consigliere e amico del cuore della Galgani. Secondo diversi rumors, pare che la produzione abbia organizzato una nuova sfilata, mettendo alla prova le abilità e la fantasia dei protagonisti del programma.

Uomini e Donne anticipazioni: la sfilata di Gemma Galgani

Come ogni volta che accade, la produzione anticipa alle partecipanti in gara, visto che sarà una sfilata tutta al femminile, il tema su cui si sfideranno e su cui si sfileranno. Essendo ormai vicino alla bella stagione, la produzione ha ben deciso di assegnare come tema quello del Sogno di una notte di mezza estate. Come sempre, l’attenzione di tutti cadrà su Gemma Galgani. La bella dama di Torino, sfilera con addosso una culotte rosa.

Uomini e Donne anticipazioni: litigio tra Nicola e Armando

Come sempre, ovviamente, non mancheranno le battute e i commenti ironici e sarcastici del l’opinionista Tina Cipollari. A favore di Gemma si schiererà Nicola Vivarelli. Di qui sfocia una grande discussione che vedrà coinvolto proprio Nicola e Armando Incarnato. Il napoletano metterà in dubbio l’orientamento sessuale del giovane marinaio. Solamente con l’intervento di Maria De Filippi, si riporterà la calma nello studio di Uomini e Donne.