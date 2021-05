Uomini e Donne: la lite tra Armando e Nicola con tanto di pesanti insinuazioni

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne raccontano di una pesante lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli: i dettagli della bagarre

Succosi retroscena sono emersi dalle recenti anticipazioni relative alle nuove puntate di Uomini e Donne. Ci riferiamo nello specifico alla registrazione del 10 maggio scorso, quando Armando Incarnato non solo ha litigato con Riccardo Guarnieri, ma si è anche pesantemente rivolto a Nicola Vivarelli, meglio noto come Sirius.

A quanto pare, Armando e Nicola hanno dunque avuto un acceso scontro subito dopo la sfilata di Gemma Galgani. Dopo che Tina Cipollari aveva come al solito sbeffeggiato la dama torinese, ecco che a sorpresa è intervenuto a difenderla proprio Vivarelli. Il giovane cavaliere ha affermato infatti come Gemma abbia tenuto bene il palco, mentre ha sottolineato il vizio di Tina di attaccare sempre la donna anche senza alcun motivo.

Armando insinua il dubbio su Nicola

È stato a quel punto che Armando si è intromesso nella discussione. Scagliandosi contro Sirius, gli ha fatto notare come sia stato lui il primo a prendere in giro Gemma. Tali pesanti parole hanno quindi indispettito il toscano, che perdendo le staffe si è rivolto alla stessa Maria De Filippi definendo Armando un “leccac*lo”. Il battibecco tra i due cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne si è fatto via via sempre più acceso, finché il napoletano ha insinuato un dubbio sull’orientamento sessuale di Nicola.

L’ex corteggiatore della Galgani si è così spazientito oltremisura, mentre in studio è scoppiato il caos generale, dove tutti hanno dato addosso ad Armando.