Marina Berlusconi: "A un mio ruolo in politica non ho mai creduto"

Nell’intervista condotta da Bruno Vespa, Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e primogenita del Cavaliere Silvio Berlusconi, sottolinea sul suo possibile ruolo in politica e sulla direzione futura di Forza Italia, il partito fondato da suo padre, afferma, come riportano i media online: “Ora che Silvio Berlusconi non c’è più, spetta a Forza Italia andare avanti con le proprie gambe, seguendo le sue indicazioni e la rotta che aveva tracciato”.

Marina Berlusconi, il partito di Forza Italia e il padre

Marina Berlusconi ha inoltre espresso la sua convinzione che l'Italia abbia costantemente bisogno di una forza politica liberale, moderata, orientata all'Atlantico e all'Europa, come rappresentata da Forza Italia.

Marina Berlusconi ha inoltre espresso la sua convinzione che l’Italia abbia costantemente bisogno di una forza politica liberale, moderata, orientata all’Atlantico e all’Europa, come rappresentata da Forza Italia.

Forza Italia, una delle creazioni di Silvio Berlusconi

Infine, ha assicurato che, tra tutte le creazioni di suo padre, il partito politico Forza Italia era una di quelle a cui Silvio Berlusconi teneva particolarmente, e quindi lei e gli altri membri della famiglia Berlusconi continueranno a sostenere e preservare l’eredità politica da lui lasciata.