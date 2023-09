Marina Di Guardo, il momento in cui ha regalato il cane ai nipoti: la gioia incontenibile

Marina Di Guardo ha sorpreso i suoi nipoti, Leone e Vittoria, regalando loro un cucciolo di Labrador, Paloma.

Marina Di Guardo: il cane regalato ai cani

Dopo la scomparsa del cane Matilda, i piccoli Leone e Vittoria hanno più volte manifestato la loro nostalgia per l’amica a quattro zampe e in queste ore i loro genitori – con la complicità della nonna, Marina Di Guardo – hanno deciso di stupirli regalando loro un altro cane. La nonna dei due bambini si è presentata a casa loro con una cucciola di Labrador di nome Paloma, e sui social ha condiviso le tenere immagini della reazione di grande emozione mostrata dai due bambini quando hanno potuto conoscere la loro nuova amica.

Sui social Paloma ha già posato in compagnia della famiglia e i fan sono curiosi di saperne di più sul suo conto. Molto presto la famiglia traslocherà in un nuovo appartamento più grande e nei giorni scorsi è stata la stessa Chiara Ferragni a mostrare ai fan i dettagli e i retroscena della sua nuova casa. Per il momento non è dato sapere esattamente quando traslocheranno nel nuovo appartamento ma Chiara Ferragni ha svelato via social che la casa sarebbe ormai pronta per loro.