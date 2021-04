Marina di Lesina, morto il direttore del Villaggio Albatros

Il direttore del Villaggio Albatros di Marina di Lesina è morto improvvisamente all’età di 46 anni: l’intero comune è in lutto per la prematura scomparsa.

Il comune di Lesina, parte del parco nazionale del Gargano, in Puglia, vive il dolore per la prematura scomparsa di Domenico Strazzullo, direttore del Villaggio Albatros di Marina di Lesina.

L’uomo ricopriva un simile ruolo da oltre dieci anni, sin dal 2010, ed era noto a tutti gli abitanti di Lesina per i suoi modi affabili, la sua allegria e la gioia di vivereche trasmetteva a chiunque gli fosse accanto.

Uno dei motti più conosciuti del 46enne, infatti, era “Enjoy your life” e, proprio per tenere fede a un simile insegnamento, amava incanalare la propria energia nello sport, dedicandosi alla sua passione per la bici o praticando il triathlon e l’atletica a livello a livello agonistico.

L’uomo, inoltre, aveva lavorato assiduamente anche alla promozione di Marina di Lesina e allo sviluppo del settore turistico nella zona.

I messaggi di cordoglio apparsi sui social

Nel corso degli anni, Domenico Strazzullo si è rivelato un punto di riferimento fondamentale per i tanti giovani che si sono cimentati con le prime esperienze lavorative presso un villaggio turistico, approdando al suo Albatros.

Da molti, infatti, è stato descritto come “una persona sincera, un instancabile lavoratore, un uomo speciale”.

Sul gruppo Salviamo Marina di Lesina, invece, è apparso un commovente post volto a omaggiare il 46enne, a mostrare sostegno e affetto alla sua famiglia e ad esprimere l’augurio che la sua memoria venga sempre onorata nei luoghi che più amava: “Una persona eccezionale, un vulcano di idee e un amante come pochi di questo territorio. Lo ha sempre promosso senza risparmiarsi e i risultati gli hanno sempre dato ragione. Amava ciò che faceva e si metteva sempre a disposizione per la crescita di questo angolo del mondo. Marina di Lesina ed il Gargano tutto perdono un amico prezioso e leale”.