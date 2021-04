Calcutta, morta per un malore improvviso la madre Donatella Galeotti

La madre del cantautore italiano Calcutta, Dontella Galeotti, è morta in ospedale a causa di un malore improvviso all’età di 58 anni.

La donna si trovava nella sua abitazione, situata nel cuore di Latina, in compagnia del figlio rientrato in città in occasione delle festività pasquali, quando ha avvertito un lancinante mal di testa, esploso in modo inaspettato e improvviso.

A causa dell’intenso dolore, la madre del cantautore è stata portata all’ospedale Santa Maria Goretti presso il quale si è spenta, nonostante gli sforzi dei medici di turno.

Le cause del decesso sono, al momento, in fase di accertamento.

I messaggi di cordoglio sui social

Donatella Galeotti era impiegata in qualità di docente nel liceo Alessandro Manzoni, a Latina, e particolarmente nota per la sua cordialità e la sua professionalità tra gli abitanti del posto.

La prematura scomparsa della donna ha sconvolto non solo i familiari ma anche i colleghi e gli allievi del liceoAlessandro Manzoni.

Per commemorare e salutare la professoressa, l’istituto scolastico ha deciso di esprimere il proprio cordoglio e di pubblicare un messaggio sul sito ufficiale della scuola: “La nostra bellissima Donatella non c’è più. Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso. La sua gioia, la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo Manzoni ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé”.

Messaggi di cordoglio, inoltre, sono stati postati anche sui profili social del cantautore, seguiti da più di mezzo milione di utenti. Sui differenti account, infatti, è possibile leggere numerosi commenti pubblicati per mostrare solidarietà nei confronti del lutto vissuto dall’artista.