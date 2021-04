Valeria Marini, la madre in lacrime: “Si è inventata tutto”

La madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, è stata truffata da un produttore che ha replicato affermando di aver vissuto con lei una storia sentimentale

La madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, ha sporto denuncia contro l’attore e produttore cinematografico Giuseppe Milazzo (che l’avrebbe truffata per 325mila euro).

Valeria Marini: la madre in lacrime

La madre di Valeria Marini ha pubblicamente denunciato un prodottore che, in cambio di false promesse, sarebbe riuscito a sottrarle oltre 325mila euro.

A Le Iene la persona in questione avrebbe replicato affermando che la madre di Valeria Marini sarebbe stata innamorata di lui e che non si sarebbe arresa all’idea di non poterci più stare insieme:

“La signora Gianna Orrù aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me. Siccome io non ci sono stato allora lei si è inventato tutto”, ha dichiarato Giuseppe Milazzo. La signora Gianna Orrù, appreso quanto affermato dall’uomo, è scoppiata a piangere e ha dichiarato che arriverà fino in fondo alla faccenda: “Lui ha vinto una battaglia, vediamo la guerra chi la vince. Fosse anche l’ultima cosa che faccio nella vita”, ha dichiarato la donna tra le lacrime.

Sua figlia Valeria Marini ha provato più volte ad affrontare Giuseppe Milazzo ed era stata la prima a mettere in guardia sua madre che purtroppo non le ha creduto fino a quando non si è resa conto di esser stata truffata.