Mario Biondi annuncia: "Presto il decimo figlio"

Mario Biondi, già padre di 9 figli, ha annunciato di essere pronto ad avere il suo decimo figlio insieme a sua moglie.

Mario Biondi: il decimo figlio

Il 16 settembre Mario Biondi è convolato a nozze e ha affermato di essere pronto a mettere la testa a posto. L’artista è padre di 9 figli nati dalle sue 3 precedenti unioni e, a quanto pare, il suo desiderio sarebbe quello di allargare ulteriormente la famiglia. “Faccio una sorta di conteggio e dico ‘ma sono solo questi?’. Mi sembrano sempre pochi, forse perché adoro quando siamo in tanti, quando c’è condivisione. Avere tanti amori vicino è una benedizione incredibile”, ha affermato, e ancora: “Io sono un papà che lavora, si prende cura e mantiene tutti, ma le madri hanno più responsabilità di me naturalmente”.

Nonostante la sua vita sentimentale sia stata piuttosto movimentata e abbia avuto in tutto 6 figli, Biondi ha confessato di essere da poco convolato a nozze per la prima volta e al Corriere della Sera ha raccontato: “Ho aspettato prima di promettere, ma ora ho promesso e quindi manterrò, con grande piacere e non perché devo. È stata una scelta ponderata, non sono più un ragazzino: sono pronto”. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e si chiedono se davvero il musicista allargherà ulteriormente la sua famiglia.