Marmolada, il governatore Zaia: “Abbiamo l’obbligo morale di restituire i corpi alle loro famiglie”

"Si respira l'aria di una tragedia, che è eccezionale quanto imprevedibile", commenta il governatore del Veneto Luca Zaia, che ringrazia i soccorritori.

Proseguono le ricerche sulla Marmolada. Impegnato il soccorso alpino, che prosegue le operazioni di monitoraggio della zona. I Ris di Parma, invece, analizzano i reperti finora rinvenuti. Per il governatore del Veneto, Luca Zaia, c’è “l’obbligo morale di restituire i corpi alle loro famiglie“.

Marmolada, le parole del governatore Zaia

Sul ghiacciaio ci sono ancora 5 persone che risultano disperse. Il governatore Zaia sottolinea: “Abbiamo l’obbligo morale di restituire i corpi alle loro famiglie: è l’impegno che io e il presidente della Provincia di Trento Fugatti ci simo presi e che abbiamo chiesto ai volontari e al tavolo di coordinamento. Ho incontrato i familiari a differenza di molti che parlano e non li hanno visti”.

Poi ha commentato: “Si respira l’aria di una tragedia, dell’angoscia di chi non vede più il proprio figlio, coniuge, fratello. Questa tragedia è eccezionale quanto imprevedibile”.

Zaia ha poi fatto sapere: “Le ricerche continuano e le porteremo avanti fino alla fine. Lo dobbiamo ai familiari, a chi è ancora lassù. Il Veneto sta pagando una pesante situazione, che non pensavamo mai di dover affrontare.

Abbiamo partecipato alle ricerche, abbiamo mandato uomini, elicotteri. Stiamo contribuendo alle cure, abbiamo tre ricoverati in Veneto, a Belluno, Feltre e Treviso”.

Quindi ha aggiunto: “Grazie ai volontari, al soccorso alpino, alla Protezione Civile, alle forze di polizia e a tutti quelli che stanno lavorando in queste ore in uno scenario altamente pericoloso. Grazie per il vostro prezioso aiuto”.