Marmolada, Mattarella: “La tragedia è un elemento simbolico del cambio climatico”

"Serve piena collaborazione di tutti per governare il cambio climatico", è l'allarme del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo l’intervento di Mario Draghi, che sottolinea la necessità di individuare nuovi “provvedimenti per impedire altre tragedie”, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato la strage della Marmolada.

Marmolada, le parole di Mattarella

Nel palazzo presidenziale di Maputo a fianco del presidente del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi, il presidente Mattarella ha dichiarato: “La tragedia della Marmolada è un elemento simbolico di quello che il cambio climatico, se non governato, sta producendo nel mondo.

Richiede piena collaborazione di tutti sennò non è governato. Ci sono Paesi che non si impegnano. Occorre richiamare tutti ad assumere impegni ulteriori. Senza la collaborazione di tutti non c’è speranza“.

Quindi ha ribadito: “Senza la collaborazione di tutti sul cambio climatico non c’è speranza. Se non c’è questo impegno sistemico sarà difficile garantire una vita accettabile alle future generazioni su questa terra”.