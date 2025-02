Marta Fascina non smette di ricordare Silvio Berlusconi. A quasi due anni dalla sua morte, l’ex compagna del Cavaliere continua a omaggiarlo con messaggi pubblici sui suoi social, come quello condiviso oggi, giorno di San Valentino.

Marta Fascina ricorda Berlusconi a San Valentino: “Uniti per l’eternità”

«Da sempre e per sempre insieme! Uniti per l’eternità» scrive la deputata di Forza Italia, accompagnando la dedica con una foto che la ritrae sorridente accanto a Berlusconi, che tiene in braccio il suo amato Dudù. Cosa dice il messaggio? Il messaggio che sembra essere quasi un ricordo nel giorno di San Valentino, in maiuscolo e con emoticon a forma di cuore, è firmato con le iniziali della coppia, ‘S&M’. La colonna sonora di questa dedica d’amore è la canzone ‘Una bellissima storia d’amore’ di Gigi D’Alessio.

Nel frattempo, la vita di Marta Fascina dopo la morte di Berlusconi prosegue. Recentemente, avrebbe acquistato una casa da 1.200.000 euro dai figli del Cavaliere, una proprietà situata a Milano 2 e di ben 250 metri quadrati. La casa, tuttavia, sarebbe stata poi donata al fratello di Marta.

Marta Fascina dopo Berlusconi: casa acquistata e donata al fratello, ma Arcore resta il suo rifugio

Lei, invece, continua a vivere ad Arcore, dove anche Berlusconi ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita. Marta Fascina, dopo la morte di Silvio Berlusconi, ha scelto di mantenere viva la sua memoria con piccoli, ma significativi gesti. Recentemente, infatti, ha acquistato una casa dai figli del Cavaliere, versando ben 1.200.000 euro per una proprietà a Milano 2, un appartamento spazioso di 250 metri quadrati. Tuttavia, la casa non è rimasta sua a lungo: l’ha donata al fratello, probabilmente per preservare un legame familiare ancora più stretto. Nonostante il cambiamento, Marta continua a vivere ad Arcore, la stessa dimora che ha visto passare anche gli ultimi giorni di Berlusconi. Un legame che, tra affetti e ricordi, sembra rimanere intatto nel tempo.