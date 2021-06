Marta Flavi torna a parlare di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Marta Flavi è tornata a commentare la love story clandestina tra Costanzo e la De Filippi che portò alla fine del suo matrimonio col giornalista romano

Marta Flavi è stata recentemente intervistata dal magazine “Oggi”, dove è tornata a commentare anche il capitolo relativo alla separazione da Maurizio Costanzo. La presentatrice si sposò col giornalista romano nel giugno del 1989 per poi dividersi nel dicembre del 1990. Quel che portò alla fine del matrimonio fu del resto la relazione clandestina di Costanzo con l’allora giovanissima collaboratrice Maria De Filippi, che suscitò parecchio scalpore sulle riviste di cronaca rosa dell’epoca.

Maria che tutte le volte difende il traditore perché lei è stata l’amante di Maurizio Costanzo ai tempi del matrimonio con Marta Flavi. #CePostaPerTe pic.twitter.com/a26b4YpWFV — Ela 🐍🧠 (@Elaman58) January 16, 2021

Marta Flavi: “Fiori a Maria De Filippi”

Maurizio Costanzo scelse infine di legarsi alla pavese, dalla quale non si è del resto più separato, confermando dunque come Queen Mary fosse davvero la donna della sua vita.

Oggi la sua ex moglie Marta Flavi è tuttavia completamente in pace con sé stessa, tanto da ricordare quel periodo come riferito a un’eternità fa. Commentando invece Maria De Filippi, la conduttrice oggi 70enne ha precisato che a volte pensa addirittura di doverle mandarle dei fiori. Sarà stato un segnale di distensione oppure una sorta di provocazione?