Martina Stella si separa dal marito Andrea Manfredonia: "Sono stata molto male"

Dopo 8 anni d’amore Martina Stella ha annunciato la fine della sua unione con Andrea Manfredonia, padre del suo figlio più piccolo.

Martina Stella: la separazione

Il 2023 è stato un anno particolarmente difficile per Martina Stella che, per la prima volta, ha annunciato la fine del suo legame con il marito, Andrea Manfredonia, con cui nel 2021 ha avuto il suo figlio più piccolo, Leonardo. L’attrice non ha parlato dei motivi della loro separazione, ma ha specificato: “Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono separata, sono molto delusa. Non me l’aspettavo. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili”. L’attrice al momento sarebbe completamente concentrata sul benessere dei suoi due figli: Ginevra (avuta insieme al suo ex, Gabriele Gregorini) e il piccolo Leonardo (nato nel 2021 dall’amore per lo stesso Manfredonia). Finora l’attrice e suo marito sembravano essere più uniti e felici che mai e in tanti sono rimasti sorpresi dalla notizia del loro addio. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se Martina Stella tornerà a parlare della questione.