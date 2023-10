Un terribile incidente stradale ha stravolto per sempre la vita di una famiglia di Firenze. La 31enne Martina Breschi è stata travolta ed uccisa in maniera accidentale dalla suocera mentre si trovava in giro per strada a fare shopping in vista del compleanno e del battesimo della figlioletta.

Madre uccisa dalla suocera: l’incidente

Ciò che è avvenuto sabato pomeriggio nella città metropolitana di Firenze ha dell’incredibile e quasi si stenta a crederlo. Martina era uscita di casa con sua figlia di un anno e la suocera 66enne per fare compere in vista della doppia festa attesa dalla bambina (compleanno e battesimo). Ad un tratto, però, è accaduto l’impensabile. La 31enne era scesa dall’auto da sola per entrare in un negozio e fare la spesa. Una volta tornata al parcheggio ha aperto il bagagliaio per mettere le buste al suo interno, ma il veicolo si è messo in moto. Per motivi ancora da accertare, infatti, la suocera che era al volante ha acceso l’automobile che ha compiuto un veloce scatto all’indietro travolgendo la mamma. La ragazza non ha nemmeno fatto in tempo a fare un passo indietro ed è stata colpita violentemente.

Madre uccisa dalla suocera: il decesso

Sul posto sono intervenuti rapidamente i medici del 118 che però non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso di Martina Breschi. La suocera, al momento dell’arrivo dei sanitari, era in stato di shock e dopo qualche giorno non è ancora riuscita a riprendersi. Il funerale della 31enne si svolgerà nella giornata di oggi alle 15:30 nella chiesa di Sant’Agostino a Prato, la città d’origine di Martina.