Dall'1aprile anche i bambini della scuola dell’infanzia che hanno già compiuto 6 anni devono indossare la mascherina chirurgica.

Dopo due anni di restrizioni, il mese di aprile si è aperto con nuove regole e a maggio si decierà persino il futuro delle mascherine. Intanto molti genitori si chiedono se anche i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia ma hanno già compiuto i 6 anni di età sono obbligati a indossare la mascherina.

Districarsi tra le molteplici regole (in continuo cambiamento) non è affatto facile e spesso le norme che coinvolgono i giovani studenti sono confuse, poco chiare persino a chi a scuola ci lavora.

Mascherine all’asilo, i bambini di 6 anni devono indossarla?

All’asilo proprio come in prima elementare: ci sono bambini che hanno già compiuto i 6 anni e quelli che, invece, ne hanno ancora 5. Le nuove norme anti-Covid che riguardano le mascherine presentano alcuni paradossi.

Dall’1 aprile, infatti, anche i bambini della scuola dell’infanzia che hanno già festeggiato i 6 anni sono obbligati a indossare la mascherina chirurgica.

Lo stabilisce il decreto del 24 marzo scorso varato dal Governo Draghi. All’articolo 9, comma 5, si legge: “Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive“.

Per questo motivo, alcune Regioni (come il Lazio) hanno approvato specifiche circolari valide solo sul territorio regionale con le quali viene permesso agli alunni delle scuole dell’infanzia di non indossare le mascherine, anche nel caso in cui avessero già compiuto 6 anni. Per le altre fasce di età, a scuola resta l’obbligo di mascherina. Tuttavia, la Rete Nazionale Scuola in presenza (insieme ad altre associazioni) ha scritto al Governo chiedendo di riflettere sulla possibilità di togliere l’obbligo, ricordando l’esempio di altri Paesi europei.