Covid, le regole a Pasqua 2022: Green pass, mascherine, cosa si può fare

Covid, le regole a Pasqua 2022 in vigore in Italia. Tra Green pass e mascherine, cosa si può fare e cosa no.

Covid, le regole a Pasqua 2022 rispetto a quelle dell’anno scorso si sono ingentilite. Non ci saranno lockdown né zone rosse ma si proseguirà nel percorso di alleggerimento portato avanti dal Governo.

Covid, le regole in vigore a Pasqua 2022

Addio a mascherine al chiuso e Green pass solo a partire dal primo maggio 2022, sempre che il Governo non decida di apportare modifiche alle promesse fatte sinora. Non ci saranno regole particolari per Pasqua e Pasquetta per quanto riguarda i festeggiamenti casalinghi ma rimarranno validi Green pass e mascherine qualora si decidesse di optare per attività al chiuso e viaggi.

Pasqua 2022, le regole Covid al chiuso

La certificazione verde rimane infatti obbligatoria per salire su treni, aerei, pullman e mezzi di trasporto pubblici a lunga percorrenza.

Nei locali al chiuso serve il documento base, quello ottenibile anche con tampone negativo al Covid, così come per mangiare nei ristoranti e nei bar al chiuso.

Dov’è necessario il Super Green pass

Il Super Green pass rimane necessario anche per cinema, teatri, palestre e piscine al chiuso, per l’accesso alle discoteche, così come per i centri benessere, i centri culturali e sociali, i bingo e casinò. Non è più obbligatorio avere il certificato per entrare nei negozi e fare shopping.