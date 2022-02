Mascherine all’aperto, dove rimangono obbligatorie: movida, file e concerti

In alcune situazioni in cui è impossibile mantenere il distanziamento, le mascherine all'aperto continuano ad essere obbligatorie: vediamo quali.

Anche se le mascherine all’aperto non sono più obbligatorie da venerdì 11 febbraio 2022, ci sono comunque alcune situazioni in cui devono essere ancora indossate A prevederlo è l’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza che introduce multe da 400 a 1.000 euro per chi non rispetta le norme.

Mascherine obbligatorie all’aperto: gli assembramenti

La prima situazione in cui i cittadini dovranno ancora tenere coperte le vie respiratorie riguarda gli assembramenti. Il provvedimento sottolinea infatti che, fino al 31 marzo 2022, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti“.

Mascherine obbligatorie all’aperto: movida, file, cortei e concerti

Il secondo contesto dove resta obbligatorio indossare la mascherina all’aperto sono i luoghi della movida, vale a dire le piazze o le strade affollate ma anche l’esterno dei locali qualora venga a mancare il distanziamento personale.

Il terzo riguarda poi le file dove non è possibile stare a distanza, ad esempio fuori dai centri commerciali, dagli stadi, da altri locali oppure per imbarcarsi sulle navi. La quarta e ultima situazione in cui saranno necessarie le mascherine sono i concerti, i cortei e in generale tute quelle occasioni in cui le persone si ammassano in spazi che costringono a stare molto vicini.