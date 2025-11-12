A Massa, in via degli Oliveti, un tragico incidente ha coinvolto due ragazze di 17 anni a bordo di uno scooter. Una delle due è morta sul colpo dopo lo scontro con un furgone e un Suv, mentre l’amica è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Incidente a Massa: tragico scontro in via degli Oliveti

Nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 16, un grave incidente stradale ha scosso Massa, in provincia di Massa Carrara. Due ragazze di 17 anni stavano percorrendo via degli Oliveti a bordo di uno scooter quando, all’altezza del sottopasso, hanno perso il controllo del mezzo. In seguito l’impatto con un furgoncino le ha proiettate contro un Suv che procedeva nella loro stessa direzione.

La violenza dello scontro ha reso vani i tentativi di soccorso: i sanitari del 118 e i volontari della Croce Rossa non sono riusciti a salvare una delle giovani. L’altra, gravemente ferita con un trauma cranico, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa tramite elisoccorso Pegaso.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili urbani, mentre la polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Massa, incidente mortale in scooter: chi era la vittima

Come riportato da Il Tirreno, la giovane deceduta si chiamava Micol Arcolini e aveva 17 anni. Aveva frequentato il corso di istruzione e formazione professionale per “operatore del benessere” presso lo Ial, dedicandosi successivamente al negozio di casalinghi di famiglia a Marina di Carrara.

Micol e l’amica rimasta ferita erano legate da una profonda amicizia e trascorrevano molto tempo insieme nonostante non studiassero più nella stessa scuola.