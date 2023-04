Massimiliano Fedriga: chi è il governatore del Friuli Venezia Giulia

Chi è Massimiliano Fedriga, rieletto presidente del Friuli Venezia Giulia e considerato uno dei volti nuovi della Lega

Massimiliano Fedriga, chi è il governatore rieletto

Alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia – dove si è votato per la presidenza della Regione, per il sindaco di Udine e di altri 23 Comuni – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno sostenuto compatte la ricandidatura di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni dal 3 maggio 2018.

La fiducia del centrodestra

“Direi che Massimiliano Fedriga ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di una sconfitta”, il commento di Giorgia Meloni commentando gli exit poll sul voto per il rinnovo della presidenza del Friuli Venezia Giulia. Dimostrando come tutto il centrodestra lo consideri da anni un valido amministratore locale.

La formazione

Nato a Verona nel 1980 ma cresciuto a Trieste, Fedriga è considerato uno dei volti nuovi del Carroccio, un profilo alternativo, così come quello di Zaia, a quello dell’attuale leader Matteo Salvini.

Laureato in Scienze della comunicazione con un master in ‘Gestione e analisi della comunicazione’ si è occupato di consulenza, ha lavorato come art director presso un’agenzia pubblicitaria, come analista in una web agency e come responsabile marketing della Cybertec di Trieste.

Le tappe della sua carriera politica

La sua carriera politica affonda le sue radici nella gioventù: Fedriga si è infatti iscritto alla Lega nel 1995 quando aveva appena 15 anni.

Dopo essere stato consigliere comunale di Trieste, è stato eletto alla Camera dei Deputati dal 2008, ricoprendo anche il ruolo di capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

Eletto presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia nel 2018, come già accennato dal 2021 è Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome .

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata, come già scritto, la sua famiglia si è trasferita ben presto a Trieste dove ha iniziato la sua formazione e attività politica. Nel 2013 si è sposato con Elena Sartori ed è padre di Giacomo e Giovanni.

Tra le curiosità. il suo ‘record’ personale: il 42enne leghista è stato il primo capogruppo espulso dalla Camera dei deputati nella storia della Repubblica: 15 giorni di sospensione per aver disturbato una discussione sullo ius soli presieduta dall’allora presidente della Camera Laura Boldrini.