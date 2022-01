Fresco di dose booster ma fermo sulle sue posizioni Massimo Cacciari esplode sui vaccini a Cartabianca e spiega che il sistema attuale è assurdo

Fumantino che sempre il filosofo Massimo Cacciari esplode sui vaccini a Cartabianca: “Informatevi c…!”. Su cosa? Su un tema che a Cacciari, fresco di dose booster ma non domo sulle sue posizioni, sta molto a cuore: quello, a dire il vero molto dibattuto anche negli ambienti “legittimisti”, dell’efficacia temporale.

Perciò e replicando ad Emma Bonino e Bianca Berlinguer Cacciari cita tra gli altri Bill Gates e spiega con i suoi consueti toni barricaderi che questo vaccino è efficace ma scade come lo yoghurt. Ha detto Cacciari ad un certo punto della trasmissione televisiva: “Informatevi c…! Tutti stanno cercando un altro vaccino, perché non ha senso continuare a vaccinare con questo vaccino”.

E poi: “Ci sono no vax intelligenti e stupidi: il vaccino ha ridotto di 4-5 volte mortalità e terapie intensive. Ma questo vaccino, secondo una letteratura scientifica infinita e sostenuta anche da leader come Bill Gates, ha un’efficacia che dura massimo 6 mesi”. Perciò a parere di Cacciari “continuare a vaccinarsi con questo sistema è assurdo, lo dicono Bill Gates e gli scienziati”.

Ovviamente per Cacciari più che per gli altri vale il principio socratico delle leggi prevalenti sulle scelte: “Se poi il governo fa una legge e mi dice che devo vaccinarmi ogni mese perché questo è necessario affinché io viva, magari mi vaccino ma lo mando a quel paese”. E poi in chiosa: “Questo vaccino non preserva dal contagio, quando vi entrerà nella testa?”.