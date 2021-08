Massimo Ciavarro vittima di un furto: i ladri si sono introdotti in casa mentre lui era in vacanza

Massimo Ciavarro è stato vittima di un furto: alcuni ladri sono riusciti a prelevare oggetti di valore dal suo appartamento a Roma.

Dei ladri si sono introdotti nell’appartamento di Massimo Ciavarro a Corso Francia (Roma) smurando la cassaforte e portando via alcuni oggetti di valore.

Massimo Ciavarro: il furto

Alcuni ladri si sono introdotti nella casa di Massimo Ciavarro in zona Corso Francia, a Roma, approfittando dell’assenza dell’attore (in vacanza).

Lì i malviventi sarebbero riusciti a disattivare l’allarme, smurare una cassaforte e prelevare alcuni oggetti di valore, prima che un domestico si accorgesse della loro intrusione e chiamasse le forze dell’ordine. Al momento sulla questione si starebbero svolgendo le dovute indagini e Massimo Ciavarro non ha rilasciato ancora dichiarazioni in merito a quanto accaduto.

Massimo Ciavarro e gli altri vip vittime dei ladri

Il papà di Paolo Ciavarro non è l’unico ad aver dovuto fare i conti con i topi d’appartamento che, complici i social, riescono ad apprendere più facilmente quando i vip si trovano fuori casa.

Come lui nei mesi scorsi anche Diletta Leotta avrebbe subito un esagerato furto nel suo appartamento di Milano. A seguire i malviventi sarebbero stati riconosciuti e presto contro di loro si terrà il processo. Altri volti vip che hanno subito dei terribili furto mentre non erano in casa sono stati Giuliana De Sio, Giulia De Lellis e Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (il cui appartamento a Trento era stato svaligiato mentre loro erano via).

Massimo Ciavarro: la vita privata

Da tempo Massimo Ciavarro è lontano dal piccolo schermo e mantiene la sua vita privata dietro il massimo riserbo. L’attore è stato sposato dal 1993 al 1996 con Eleonora Giorgi, da cui ha avuto suo figlio Paolo (oggi fidanzato con Clizia Incorvaia). “C’è sempre stato, in tutti i momenti di difficoltà. Su di lui ho sempre saputo di poter contare”, ha dichiarato Paolo Ciavarro in merito al suo rapporto col padre, e ancora: “Nonostante la separazione, è stato molto presente.

Vivevo con mamma, ma quando andavo da lui ed era un po’ come andare in vacanza”. Rispetto alla sua relazione con Clizia Incorvaia (che ha già un ottimo rapporto con la suocera Eleonora Giorgi) Paolo Ciavarro ha rivelato quale sarebbe stata la reazione di suo padre difronte al loro rapporto: “È molto riservato, è sempre stato così. Mi ha detto: ‘Sei felice con questa ragazza? Io sono felice per te’”.