Paolo Ciavarro e Clizia pronti per un figlio: “Vogliamo costruire una famiglia”

Dopo essersi innamorati al GF Vip e dopo aver deciso di traslocare insieme in una nuova casa a Roma, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono detti pronti per una famiglia insieme.

Il figlio di Eleonora Giorgi ha infatti confessato: “Con questa casa abbiamo gettato le fondamenta per costruire una famiglia”, mentre Clizia ha aggiunto: “Prima o poi ci piacerebbe un bimbo”. Dunque la coppia allargherà presto la famiglia? I due vivono insieme alla piccola Nina, la figlia che Clizia ha avuto insieme a Francesco Sarcina. I due non si sono lasciati in maniera pacifica, ma hanno continuato a frequentarsi con regolarità per il bene della figlia.

Paolo Ciavarro intanto ha chiesto alla modella di sposarlo donandole un prezioso anello di fidanzamento, e in tanti non vedono l’ora di conoscere i dettagli sul fatidico sì (che, a quanto pare, potrebbe essere rimandato ad emergenza Coronavirus terminata).

Oggi i due sembrano essere più felici che mai, e a quanto pare Clizia ha vissuto benissimo il suo trasferimento da Milano a Roma.