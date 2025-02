La truffa utilizzando il nome del ministro Crosetto è salita alla ribalta mediatica perché tra le vittime vi sono molti personaggi italiani famosi a cui i truffatori hanno provato ad estorcere denaro ed in alcuni casi vi sono anche riusciti con valori di centinaia di migliaia di euro.

Massimo Moratti tra le vittime

Nell’insieme di nomi famosi coinvolti, in qualità di vittime, in questa brutta storia vi è anche Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter e patron della azienda di famiglia Saras. Moratti è intervenuto a “La Repubblica” spiegando cosa è successo.

“Sembrava vero, sono bravi. Hanno contattato anche me” è poi andato avanti a spiegare come ha risolto la situazione – “ho fatto la denuncia naturalmente, preferirei però non parlarne e vedere come andrà avanti l’inchiesta”.

Infatti le indagini su questa truffa sono in corso e si sta cercando di capire chi ci sia dietro e quali sono le reali motivazioni delle estorsioni.

Altri nomi importanti nella lista

Non solo Moratti tra i vip che sono stati chiamati dal finto Crosetto e relativo staff. Figurano anche Marco Tronchetti Provera e l’ex presidente della Fiorentina ed imprenditore Diego Della Valle.

L’unica denuncia arrivata alla Procura di Milano è però di un imprenditore che avrebbe versato un milione di euro ai malviventi.