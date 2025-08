Da “Uomini e Donne” all’altare, l’ex tronista Paolo Crivellin e l’ex corteggiatrice Angela Caloisi si sono sposati. Vediamo insieme tutti i dettagli del loro matrimonio da sogno.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati

Era il 2018 quando Paolo Crivellin era tronista al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, con Angela Caloisi come corteggiatrice.

Da allora, i due, non si sono più lasciati, tanto che lo scorso mese di gennaio è arrivata la proposta di matrimonio da parte di lui. Qualche settimana fa hanno celebrato il rito civile, con una cerimonia intima, ieri invece, giovedì 31 luglio, la coppia si è giurata amore eterno davanti a familiari e amici. Il matrimonio si è celebrato in Toscana, a Villa Corsini A Mezzomonte, location da sogno per un matrimonio da favola. Una cerimonia romantica e molto emozionante, con Paolo che, non appena ha visto la sua Angela percorrere la navata, non è riuscito a nascondere la commozione.

Il matrimonio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin: il look nuziale non convince proprio tutti

Come abbiamo visto, Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati. Un giorno che sicuramente non dimenticheranno mai, né loro né tutti gli invitati. Per questo giorno così speciale, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha scelto uno smoking nero su misura, con camicia bianca e papillon nero. Nel taschino un piccolo fiore. Angela invece ha optato per la sobrietà, indossando un abito semplice e bianco: corpetto stretto senza spalline e gonna morbida. A completare il look un make up effetto nude e uno chignon ordinato. C’è però chi non ha apprezzato sul web il look scelto da Angela, definendo il vestito come una “tunica”. Ma alla fine, nel giorno del proprio matrimonio, i giudizi non contano nulla.