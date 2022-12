Mattarella: 'Transizione non è più passaggio tra epoche ma cammino costante '

Reggio Emilia, 1 dic. (Adnkronos) - "Ci troviamo in un momento di transizione, la transizione non è più immaginabile come nei secoli passati come il passaggio da una lunga stagione stabile e consolidata ad un'altra altrettanto lunga, stabile e consolidata, ma in realtà...

(Adnkronos) – "Ci troviamo in un momento di transizione, la transizione non è più immaginabile come nei secoli passati come il passaggio da una lunga stagione stabile e consolidata ad un'altra altrettanto lunga, stabile e consolidata, ma in realtà i mutamenti così veloci, anche profondi, che intervengono costantemente, fanno sì che il tempo di transizione sia costante, un cammino costante di avanzamento e di adeguamento. In fondo un modo che i giovani possono comprendere meglio di noi anziani, questo nuovo ritmo che presenta la convivenza umana".

Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.