Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati: la conferma ufficiale

Matteo Fioravanti ha confermato che la sua storia d’amore con Noemi Baratto, sbocciata alcuni mesi fa a Uomini e Donne, è definitivamente naufragata.

I due non si mostravano insieme già da diverso tempo e per questo i loro fan avevano intuito che qualcosa fosse andato storto dopo il loro addio al programma tv. “Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata”, ha dichiarato infine Matteo Fioravanti, confermando la fine della sua relazione con Noemi Baratto. L’ex volto del dating show ha anche precisato: “Ci abbiamo provato veramente tanto entrambi, fino all’ultimo”.

Nonostante la storia tra i due sia giunta al termine Matteo Fioravanti ha anche dichiarato che non si sarebbe pentito di aver voluto una scelta anticipata con Noemi e ha anzi ammesso che “lo rifarebbe altre 1000 volte.”

Matteo Fioravanti: la confessione su Noemi

Quello tra Matteo Fioravanti e Noemi era stato una sorta di colpo di fulmine e lui stesso aveva svelato di non aver avuto dubbi di voler vivere con lei una storia al di fuori del programma: “Con Noemi è scattata subito la scintilla.

Mi ero presentato al nostro incontro molto nervoso per com’era andata in puntata, ma quando l’ho vista mi ha strappato un sorriso. Come ho confessato a lei, ritrovare una ragazza con quei capelli ricci che proprio piacevano a me è stato uno scherzo del destino. Mi ha colpito in ogni dettaglio e l’ho trovata molto bella. In esterna mi ha detto stare bene e mi ha dimostrato interesse. Mi piace guardarla sorridere, i suoi modi di fare, quel velo di timidezza che mi nasconde: mi intriga e mi ha fatto da subito una buona impressione”.

Matteo Fioravanti: la crisi

Per settimane sono circolate voci in merito a una presunta crisi tra i due ma la notizia era stata smentita dallo stesso Matteo Fioravanti che, attraverso i social, aveva fatto sapere che lui e Noemi avessero iniziato a “conoscersi” come qualsiasi altra coppia al di fuori del dating show di Maria De Filippi. Purtroppo qualcosa tra i due non ha funzionato e dopo la “scelta lampo” hanno deciso di dirsi definitivamente addio.