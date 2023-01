Matteo Messina Denaro: chi è il medico che lo aveva in cura

Matteo Messina Denaro aveva una nuova identità e bisogno di assistenza sanitaria: ecco chi è il medico che lo aveva in cura.

Si chiama Alfonso Tumbarello, è di Campobello di Mazara ed è stato indagato dalla Procura. Si tratta del camice bianco che aveva in cura il vero Andrea Bonafede, l’alias usato da Matteo Messina Denaro, ed è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’arresto del super latitante avvenuto presso la clinica La Maddalena di Palermo.

Chi è il medico di Messina Denaro

Il 70enne medico è di Campobello di Mazara, vale a dire lo stesso paese del Trapanese dove è stato scoperto il covo di Messina Denaro.

Per molti anni l’uomo è stato il medico di base in paese, poi a dicembre scorso era andato in pensione. Fino a qualche tempo fa Tumbarello era il medico del vero Andrea Bonafede, il 59enne residente a Campobello di Mazara e “avrebbe prescritto le ricette mediche a nome dell’assistito”.

Interrogato dai carabinieri ed iscritto a registro

I carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Campobello, di Tre Fontane e l’ex studio del medico, poi interrogato a lungo.

Il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia ha detto a SkyTg24: “Ci sono indagini a diversi livelli. Il primo è identificare la rete che lo ha protetto, consentendogli di curarsi con le false identità e in questo senso è inevitabile procedere indagando chi ha creato la prima documentazione sanitaria cioè il medico, poi gli accertamenti sono in corso e vedremo il livello di responsabilità”.