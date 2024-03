Matteo Salvini all'evento Winds of change si concede per i selfie di rito, ma la scelta musicale di sottofondo non viene apprezzata dal vicepremier

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, all’evento Winds of change, organizzato a Roma da Id, il gruppo del Parlamento Ue a cui appartiene la Lega. Il vicepremier si concede per i selfie con i suoi sostenitori ma poco dopo si stizzisce per la scelta musicale.

Le parole di Matteo Salvini sulla musica dell’evento

«Mettete qualcosa di diverso da ‘sta rottura di co…oni? Cos’è questa roba da ansia, da ricovero».

La protesta di Salvini e i suggerimenti dei partecipanti

«Fagli mettere la cavalcata delle valchirie», gli suggerisce qualcuno. Alla fine parte Futura di Lucio Dalla che sembra essere piaciuta a Matteo Salvini.

La riunione sovranista a Roma voluta dalla Lega e le dichiarazioni di Salvini