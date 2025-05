Un talento in crescita

Mattia Zenzola, giovane ballerino di origini baresi, ha conquistato il pubblico di Amici con il suo straordinario talento e la sua sensibilità. Vincitore della stagione 2023, ha recentemente aperto il suo cuore nel programma Verissimo, rivelando momenti significativi della sua adolescenza e il dolore legato alla malattia del padre, Francesco.

La sua storia è quella di un ragazzo che ha dovuto affrontare sfide non solo artistiche, ma anche personali, che lo hanno forgiato come uomo e come artista.

La lotta contro le avversità

Mattia è nato nel 2004 e ha iniziato il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, dove ha dovuto affrontare un infortunio che lo ha costretto a lasciare la scuola a un passo dal serale. Tuttavia, la sua determinazione lo ha portato a tornare nell’edizione successiva, più forte e motivato, fino a trionfare. Durante il suo percorso, ha vissuto un’importante crescita personale, affrontando la transizione da ragazzino a uomo, un passaggio che ha segnato profondamente la sua vita.

Il legame con la famiglia

Un aspetto cruciale della vita di Mattia è il suo legame con il padre, Francesco, che ha sempre rappresentato un sostegno fondamentale. La malattia del genitore ha portato il giovane a vivere un periodo di grande ansia e preoccupazione. In un momento toccante durante l’intervista, Mattia ha espresso la sua paura di una vita senza di lui, rivelando la fragilità e la forza che coesistono nel suo cuore. La presenza della fidanzata, Benedetta Vari, ex allieva di Amici, ha rappresentato una luce in questo momento buio, aiutandolo a superare le sue insicurezze e a trovare conforto nell’amore.

Un amore che illumina

La relazione con Benedetta è emersa come un elemento chiave nel percorso di Mattia. I due si sono conosciuti all’interno del talent show e, da semplici compagni di danza, sono diventati una coppia. Questo amore ha portato una nuova dimensione nella vita di Mattia, offrendogli supporto e comprensione in un periodo di grande difficoltà. La loro storia è un esempio di come l’amore possa fungere da rifugio e forza, anche nei momenti più bui.