Salvatore Quasimodo è una delle tracce della prova scritta della maturità 2023. Gli studenti dovranno sviluppare il tema in cui analizzeranno i pensieri del poeta, nei versi di Alla nuova luna, poesia in cui Quasimodo parla dell’evoluzione in campo scientifico e degli scienziati che sono i protagonisti e gli autori di un’epoca basata su continue trasformazioni. Nell’attesa che gli studenti consegnino i loro elaborati, qualcuno si è divertito a mettere alla prova ChatGpt. La creatura di OpenAi ha sviluppato un tema su Quasimodo, in base a una traccia simile a quella proposta ai maturandi. Che cosa ne sarà venuto fuori?

Maturità 2023: ChatGpt messa alla prova

Questa la premessa scritta da ChatGpt sul tema riguardante Quasimodo, riportata da Adnkronos: “La poesia ha sempre rappresentato un mezzo di espressione privilegiato per l’umanità, consentendo di dare voce alle emozioni, alle riflessioni e alle visioni del mondo. Nel contesto della poesia italiana del Novecento, Salvatore Quasimodo si distingue come una delle figure più significative, esplorando temi complessi e offrendo nuove prospettive sulla condizione umana”.

Il rapporto tra uomo e universo

Ecco un altro passo redatto dallo “studente” Chatgpt: “La ricerca di significato nella natura e nell’universo: Quasimodo, attraverso “Alla nuova Luna”, esplora il rapporto tra l’uomo e l’universo, cercando di scoprire il significato della propria esistenza”. L’intelligenza artificiale parla della luna che diviene un modo per l’io poetico di riflettere sulle domande che l’uomo si fa sul progresso scientifico. Alla fine: “In definitiva, Quasimodo ci invita a riflettere sul progresso scientifico non solo come strumento di conoscenza, ma anche come sfida etica che richiede consapevolezza e responsabilità”.