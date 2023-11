Maurizio Gasparri sotto accusa per il ruolo non dichiarato in Cyberealm

Un nuovo caso scuote il panorama politico italiano, coinvolgendo direttamente il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia. Le accuse riguardano il suo presunto coinvolgimento e ruolo dirigenziale nella società Cyberealm.

Il ruolo non dichiarato in Cyberrealm

Il suo ruolo non è stato dichiarato prima della sua elezione. Questa omissione potrebbe mettere a rischio il suo seggio in Parlamento, secondo quanto riportato dalla trasmissione televisiva Report. La vicenda ha generato una serie di interrogativi sulla trasparenza e sul potenziale conflitto d’interessi legati al ruolo di Gasparri all’interno della Cyberealm, un’azienda specializzata in sicurezza informatica con sede a Milano.

Avrebbe dovuto comunicarlo prima di essere eletto

Secondo le normative vigenti, il senatore avrebbe dovuto comunicare tale incarico agli uffici del Senato prima di essere eletto, per garantire la necessaria trasparenza e prevenire possibili conflitti di interesse. Le anticipazioni di Report suggeriscono che Gasparri fosse a conoscenza delle indagini sull’azienda ben prima della convocazione della Commissione di Vigilanza Rai.

La difesa di Gasparri

Gasparri ha difeso la sua posizione affermando che il suo ruolo nella Cyberealm era non operativo e che non avrebbe dovuto essere segnalato in quanto non coinvolto nella gestione aziendale. Ha respinto le accuse come prive di fondamento.

Le reazioni della politica

Le reazioni non si sono fatte attendere. Esponenti politici, tra cui rappresentanti del Movimento 5 Stelle e Europa Verde, hanno sollevato dubbi sulla situazione di Gasparri, sottolineando l’importanza della trasparenza nelle istituzioni e chiedendo chiarimenti sulla natura delle attività svolte da Cyberealm e sui presunti legami con servizi segreti stranieri.